В ПАСЕ обжаловали полномочия грузинских депутатов из-за "разрушения демократии"

Парламентская ассамблея Совета Европы поставила под сомнение полномочия грузинской делегации, в которую вошли только представители "Грузинской мечты", и должна принять решение по поводу их присутствия в Ассамблее.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

После официального открытия сессии, присутствующие на заседании Ассамблеи высказались за отклонение полномочий делегации Грузии. Для этого, по процедуре, в зале должны были встать с протестом не менее 30 депутатов; количество депутатов, заинтересованных в санкциях против Грузии, оказалось значительно больше.

Среди тех, кто обжаловал грузинские полномочия, есть также украинские депутаты.

Реклама:

Официально причины обжалования грузинских полномочий объявила шведский депутат Бориана Оберг, отметив и отсутствие оппозиции в официальной делегации, и проблемы в Грузии.

"Грузинская мечта" – единственная политическая сила, представленная в грузинской делегации. Режим Иванишвили разрушает демократию в Грузии", – заявила Оберг.

Это обжалование, впрочем, является лишь первым шагом в процедуре. Теперь вопрос полномочий грузинской делегации будет обсуждаться в органах ассамблеи и будет вынесен на голосование в среду.

Как сообщалось, на этой неделе ПАСЕ должна принять также рекомендации к позиции Европы относительно мира в Украине.

Читайте также статью: "Грузия не сдается: почему возвращение Трампа не помогло пророссийской власти преодолеть протесты".