У Придністров’ї заявляють, що можуть отримати 3 млн кубометрів газу "у борг" від Кишинева

У Придністров’ї заявляють, що Кишинів у понеділок нібито розглядатиме питання про виділення 3 млн кубометрів газу для регіону, і вони "розраховують на позитивне рішення".

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", така заява з’явилася у пресрелізі де-факто адміністрації Тирасполя.

У повідомленні невизнаної адміністрації Тирасполя йдеться про те, що нібито у Кишиневі розглядатимуть питання про надання Придністров’ю у борг 3 млн кубометрів газу, оскільки власні запаси у регіоні вичерпуються.

"Придністров’я розраховує на позитивне рішення профільної молдовської комісії, яка сьогодні розглядає питання про надання у борг 3 млн кубів газу. "Тираспольтрансгаз" зобов’язується сплатити або повернути цей об’єм", – заявили у Придністров’ї.

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В офіційному уряді Молдови ще не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, минулого тижня лідер невизнаного регіону Вадим Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

За інформацією російських ЗМІ, Росія готується подати газ у Придністров’я з 1 лютого і забронювала для цього ділянку газопроводу "Турецький потік".

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