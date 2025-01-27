В Приднестровье заявляют, что могут получить 3 млн кубометров газа "в долг" от Кишинева

В Приднестровье заявляют, что Кишинев в понедельник якобы будет рассматривать вопрос о выделении 3 млн кубометров газа для региона, и они "рассчитывают на положительное решение".

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", такое заявление появилось в пресс-релизе де-факто администрации Тирасполя.

В сообщении непризнанной администрации Тирасполя говорится о том, что якобы в Кишиневе будут рассматривать вопрос о предоставлении Приднестровью в долг 3 млн кубометров газа, поскольку собственные запасы в регионе исчерпываются.

"Приднестровье рассчитывает на положительное решение профильной молдавской комиссии, которая сегодня рассматривает вопрос о предоставлении в долг 3 млн кубов газа. "Тираспольтрансгаз" обязуется оплатить или вернуть этот объем", – заявили в Приднестровье.

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В официальном правительстве Молдовы еще не комментировали эту информацию.

Напомним, на прошлой неделе лидер непризнанного региона Вадим Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки вскоре возобновятся в рамках "гуманитарной помощи".

По информации российских СМИ, Россия готовится подать газ в Приднестровье с 1 февраля и забронировала для этого участок газопровода "Турецкий поток".

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