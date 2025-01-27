СМИ: ЕС согласовал символические санкции против Грузии, Венгрия и Словакия были против

Министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение о прекращении действия безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов.

Об этом пишет "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

Как известно, в понедельник, 27 января, собрался Совет министров иностранных дел Евросоюза. Во время него руководители МИД стран-членов ЕС приняли решение о прекращении действия безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов.

"Эхо Кавказа" отмечает, что оно вступит в силу в ближайшие дни.

Реклама:

Также добавляется, что Словакия и Венгрия выступили против, однако это не повлияло на результат, поскольку для принятия решения требуется лишь квалифицированное большинство.

Эту информацию также подтверждает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

"ЕвроПравда" уже сообщала, что приостановление безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии не требует консенсусного согласия всех стран-членов, однако будет скорее символическим, поскольку грузинские чиновники имеют, кроме дипломатических, и обычные паспорта. А по ним безвиз будет действовать и дальше.

В этот же день парламентская ассамблея Совета Европы поставила под сомнение полномочия грузинской делегации, в которую вошли только представители "Грузинской мечты", и должна принять решение относительно их присутствия в Ассамблее.

Эти события являются реакцией на антизападный разворот Грузии, курс на который грузинские власти обострили в прошлом году. Кульминацией стал отказ поднимать вопрос переговоров о вступлении в ЕС до начала 2029 года.

Читайте также статью: "Грузия не сдается: почему возвращение Трампа не помогло пророссийской власти одолеть протесты".