Британський моряк загубився у морі під час сильних штормів на заході Франції

Британський моряк на вихідних зник у морі після того, як його яхта була знайдена розбитою біля південно-західного узбережжя Франції під час сильних штормів.

Про це повідомила французька морська влада, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, пошуки 73-річного моряка розпочалися під час шторму, що охопив західну частину Франції.

Національне метеорологічне агентство Франції у понеділок, 27 січня, оголосило червону тривогу в департаменті Іль-і-Вілен на заході Франції через загрозу повеней.

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Як проінформували у морському префекті Атлантики, радіомаяк яхти був виявлений приблизно за 80 км на захід від французького муніципалітету Лакано в суботу, 26 січня. Також зазначається, що вертоліт, відправлений на місце події, знайшов яхту.

Вертоліт доставив на борт двох водолазів, які виявили порожній рятувальний пліт.

До пошуків чоловіка також було залучено вантажне судно та іспанське судно-шпиталь. Після кількох годин пошуків і через відсутність будь-якої нової інформації, рано вранці в неділю, 27 січня, пошуки були припинені.

Зазначимо, у Франції почалася повінь з приходом циклону "Гермінія" слідом за попереднім штормом "Еовін", що завдав чималої шкоди на Британських островах і спричинив рясні опади також на атлантичному узбережжі Франції.

Метеорологічна служба Ірландії назвала шторм "Еовін" одним із найсильніших за всю історію спостережень. Внаслідок негоди загинула одна людина.