Британский моряк потерялся в море во время сильных штормов на западе Франции

Британский моряк в выходные пропал в море после того, как его яхта была найдена разбитой у юго-западного побережья Франции во время сильных штормов.

Об этом сообщили французские морские власти, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, поиски 73-летнего моряка начались во время шторма, охватившего западную часть Франции.

Национальное метеорологическое агентство Франции в понедельник, 27 января, объявило красную тревогу в департаменте Иль-и-Вилен на западе Франции из-за угрозы наводнений.

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Как проинформировали в морском префекте Атлантики, радиомаяк яхты был обнаружен примерно в 80 км к западу от французского муниципалитета Лакано в субботу, 26 января. Также отмечается, что вертолет, отправленный на место происшествия, нашел яхту.

Вертолет доставил на борт двух водолазов, которые обнаружили пустой спасательный плот.

К поискам мужчины также было привлечено грузовое судно и испанское судно-госпиталь. После нескольких часов поисков и из-за отсутствия какой-либо новой информации, рано утром в воскресенье, 27 января, поиски были прекращены.

Отметим, во Франции с приходом циклона "Герминия" началось наводнение вслед за предыдущим штормом "Эовин", который нанес немалый ущерб на Британских островах и вызвал обильные осадки также на атлантическом побережье Франции.

Метеорологическая служба Ирландии назвала шторм "Эовин " одним из самых сильных за всю историю наблюдений. В результате непогоды погиб один человек.