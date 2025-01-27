Двоє дітей загинули у Середземному морі, вдалося врятувати 17 мігрантів

Двоє малих дітей загинули, коли човен контрабандистів затонув у центральному Середземномор'ї.

Про це повідомляє AP із посиланням на заяву гуманітарної групи, пише "Європейська правда".

Зазначається, німецьке рятувальне судно Sea Punk I знайшло тіло трирічної дитини, а дворічна дитина померла на борту судна, поки медичний персонал намагався врятувати її життя.

Ті, хто вижив, повідомили, що під час плавання потонули ще кілька людей, в тому числі ще одна маленька дитина. 17 інших людей, включно із дитиною, вдалося врятувати.

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На судні Sea Punk розповіли, що люди дрейфували у воді по обидва боки човна, коли рятувальне судно прибуло у відповідь на екстрений виклик.

Порятунок стався в частині пошуково-рятувальної зони Мальти, яка розташована ближче до найпівденнішого італійського острова Лампедуза. Мальтійський рятувальний вертоліт евакуював вагітну жінку і важко пораненого чоловіка.

Група розповіла, що Sea Punks 1 передали 15 врятованих і два тіла на судно італійської берегової охорони, яке доставило їх на Лампедузу. Багато з них мали ознаки сильного переохолодження.

Зазначимо, уряд Італії побудував два центри для утримання мігрантів в Албанії, що стало першою подібною угодою за участю країни Європейського Союзу, яка перенаправляє мігрантів до країни, що не є членом ЄС. Але дотепер ці центри стояли порожніми з листопада після того, як зіткнулися з судовою тяганиною.

26 січня інформували, що військово-морські сили Італії доставлять 49 мігрантів, яких вони підібрали в міжнародних водах, до центрів утримання в Албанії.

Це переправлення мігрантів є новою спробою уряду Італії втілити в життя свою міграційну політику після того, як судді в Римі поставили під сумнів її обґрунтованість і наказали повернути до Італії перші дві партії переправлених в Албанію мігрантів.