Двое детей погибли в Средиземном море, удалось спасти 17 мигрантов

Двое маленьких детей погибли, когда лодка контрабандистов затонула в центральном Средиземноморье.

Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление гуманитарной группы, пишет "Европейская правда".

Отмечается, немецкое спасательное судно Sea Punk I нашло тело трехлетнего ребенка, а двухлетний ребенок умер на борту судна, пока медицинский персонал пытался спасти его жизнь.

Выжившие сообщили, что во время плавания утонули еще несколько человек, в том числе еще один маленький ребенок. 17 других людей, включая ребенка, удалось спасти.

Реклама:

На судне Sea Punk рассказали, что люди дрейфовали в воде по обе стороны лодки, когда спасательное судно прибыло в ответ на экстренный вызов.

Спасение произошло в части поисково-спасательной зоны Мальты, которая находится ближе к самому южному итальянскому острову Лампедуза. Мальтийский спасательный вертолет эвакуировал беременную женщину и тяжело раненого мужчину.

Группа рассказала, что Sea Punks 1 передали 15 спасенных и два тела на судно итальянской береговой охраны, которое доставило их на Лампедузу. Многие из них имели признаки сильного переохлаждения.

Отметим, правительство Италии построило два центра для содержания мигрантов в Албании, что стало первым подобным соглашением с участием страны Европейского Союза, которая перенаправляет мигрантов в страну, не являющуюся членом ЕС. Но до сих пор эти центры стояли пустыми с ноября после того, как столкнулись с судебной волокитой.

26 января информировали, что военно-морские силы Италиидоставят 49 мигрантов, которых они подобрали в международных водах, в центры содержания в Албании.

Эта переправка мигрантов является новой попыткой правительства Италии воплотить в жизнь свою миграционную политику после того, как судьи в Риме поставили под сомнение ее обоснованность и приказали вернуть в Италию первые две партии переправленных в Албанию мигрантов.