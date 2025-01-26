Маск запропонував перейментувати Ла-Манш на канал Вашингтона

Близький соратник Дональда Трампа та мільярдер Ілон Маск запропонував переіменувати Ла-Манш, який у Британії називають Англійським каналом, на канал Джорджа Вашингтона.

Про це Маск написав у своїй соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Маск опублікував карту, на якій запропонував назвати протоку Ла-Манш "каналом Джорджа Вашингтона" за ім'ям першого президента США. "Нова назва для вод, що розділяють Англію та Францію", – написав Маск.

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Нагадаємо, після приходу до влади Дональда Трампа Міністерство внутрішніх справ США видало розпорядження про зміну кількох географічних найменувань, зокрема Мексиканської затоки на Американську.

А напередодні Дональд Трамп висловив віру у те, що Сполучені Штати отримають контроль над Гренландією.

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