Новий держсекретар США говорив про війну в Україні з главою МЗС Британії

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, однією з тем якої стала повномасштабна війна РФ проти України.

Про це йдеться в заяві Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".

В ході розмови очільники зовнішньополітичних відомств висловили готовність негайно розпочати спільну роботу для досягнення численних спільних зовнішньополітичних цілей.

"Вони підтвердили глибину особливих відносин між США і Великою Британією і найважливіший характер нашого партнерства у вирішенні таких проблем, як конфлікт на Близькому Сході, війна Росії проти України і зловмисний вплив Китаю", – зазначили у Держдепі.

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Рубіо і Леммі також відзначили спільні ініціативи, зокрема партнерство AUKUS, яке сприяє створенню вільного і відкритого, а також безпечного і стабільного Індо-Тихоокеанського регіону.

Під час слухань у Сенаті для затвердження Рубіо заявляв, що досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.

Ключовою місією для Держдепу США Рубіо назвав "просування наших національних інтересів".