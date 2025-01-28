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Новый госсекретарь США говорил о войне в Украине с главой МИД Британии

Новости — Вторник, 28 января 2025, 07:19 — Ирина Кутелева

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми, одной из тем которого стала полномасштабная война РФ против Украины.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств выразили готовность немедленно начать совместную работу для достижения многочисленных общих внешнеполитических целей.

"Они подтвердили глубину особых отношений между США и Великобританией и важнейший характер нашего партнерства в решении таких проблем, как конфликт на Ближнем Востоке, война России против Украины и злонамеренное влияние Китая", – отметили в Госдепе.

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Рубио и Лемми также отметили совместные инициативы, в частности партнерство AUKUS, которое способствует созданию свободного и открытого, а также безопасного и стабильного Индо-Тихоокеанского региона.

Во время слушаний в Сенате для утверждения Рубио заявлял, что достижение соглашения о прекращении боевых действий потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.

Ключевой миссией для Госдепа США Рубио назвал "продвижение наших национальных интересов".

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США Война с РФ Великобритания
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