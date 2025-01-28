Стефанішина прокоментувала чутки про майбутнє пільгової торгівлі України з ЄС

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина не бачить серйозних загроз для майбутнього пільгової торгівлі України з ЄС після червня, коли спливає термін дії попереднього її продовження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ в Брюсселі після неформального сніданку, організованого перед засіданням Ради ЄС із загальних питань.

Стефанішину запитали про те, чого очікує Україна після червня 2025 року, коли спливає термін дії лібералізованих умов торгівлі.

"Думаю, ви дещо драматизуєте словами про те, що у червні щось закінчиться. Є речі, про які ми можемо бути впевнені – що є певні правила ЄС і певні часові рамки. У нас є дискусія з Єврокомісією про те, які у нас кроки попереду", – зазначила віцепрем’єрка.

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Вона натякнула, що певні деталі домовленості можуть змінитися, але так само можливе і продовження теперішнього режиму пільгової торгівлі з механізмом запобіжників.

"Лібералізація торгівлі має продовжитися. У якій формі – це залежить від дискусій, від пропозиції Єврокомісії. Але водночас думаю, що було дуже розумним рішенням закласти у лібералізацію торгівлі механізм запобіжників, який довів, що є ефективним і працює. Тож якщо піде за сценарієм продовження (теперішнього режиму лібералізації – Ред.), у країн-членів буде положення, що дає їм запобіжники для "чутливих" груп товарів. Тож я не бачу тут великої загрози", – сказала Ольга Стефанішина.

Раніше повідомляли, що у Єврокомісії нібито думають не продовжувати пільговий режим торгівлі для України у його поточному вигляді та вже почали технічні перемовини про нові умови торгівлі.

Нагадаємо, 13 травня 2024 року Рада ЄС схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік – до 5 червня 2025 року. На відміну від аналогічних рішень двох попередніх років, з огляду на протести фермерів безмитну торгівлю з Україною продовжили із запобіжниками для низки груп товарів.

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