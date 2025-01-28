Стефанишина прокомментировала слухи о будущем льготной торговли Украины с ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина не видит серьезных угроз для будущего льготной торговли Украины с ЕС после июня, когда истекает срок действия предыдущего ее продолжения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ в Брюсселе после неформального завтрака, организованного перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам.

Стефанишину спросили о том, чего ожидает Украина после июня 2025 года, когда истекает срок действия либерализованных условий торговли.

"Думаю, вы несколько драматизируете словами о том, что в июне что-то закончится. Есть вещи, о которых мы можем быть уверены – что есть определенные правила ЕС и определенные временные рамки. У нас есть дискуссия с Еврокомиссией о том, какие у нас шаги впереди", – отметила вице-премьер.

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Она намекнула, что определенные детали договоренности могут измениться, но так же возможно и продолжение нынешнего режима льготной торговли с механизмом предохранителей.

"Либерализация торговли должна продолжиться. В какой форме – это зависит от дискуссий, от предложения Еврокомиссии. Но в то же время думаю, что было очень разумным решением заложить в либерализацию торговли механизм предохранителей, который доказал, что является эффективным и работает. Поэтому если пойдет по сценарию продолжения (нынешнего режима либерализации. – Ред.), у стран-членов будет положение, дающее им предохранители для "чувствительных" групп товаров. Поэтому я не вижу здесь большой угрозы", – сказала Ольга Стефанишина.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии якобы думают не продолжать льготный режим торговли для Украины в его текущем виде и уже начали технические переговоры о новых условиях торговли.

Напомним, 13 мая 2024 года Совет ЕС одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год – до 5 июня 2025 года. В отличие от аналогичных решений двух предыдущих лет, учитывая протесты фермеров беспошлинную торговлю с Украиной продолжили с предохранителями для ряда групп товаров.

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