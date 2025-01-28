Каллас розповіла, що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Країни ЄС ще узгоджують конкретні деталі того, що увійде до 16-го пакета санкцій проти Росії, роботу над ним розраховують завершити у лютому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала головна дипломатка ЄС Кая Каллас у спілкуванні зі ЗМІ після неформального сніданку, організованого перед засіданням Ради ЄС із загальних питань.

"Ми працюємо над новим пакетом санкцій і хочемо завершити роботу над ним у лютому. Там є багато різного. І, як ви знаєте, це потребує перемовин між країнами-членами", – розповіла Каллас.

"Ми справді дивимося на усе, що допомагає Росії вести цю війну. Навіть такі елементи, як ігрових консолей – тому що з їхньою допомогою керують дронами. Це також хімічні речовини, яких потребує російський ВПК. Йдеться звісно і про енергетику. Якою буде фінальна домовленість – буде зрозуміло, коли ми домовимось", – додала вона.

Реклама:

Раніше у ЗМІ потрапили деталі, що 16-й пакет санкцій буде спрямований на російський алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот" танкерів, скраплений газ та банківську сферу.

Нагадаємо, 27 січня ЄС вдалося "дотиснути" Угорщину і схвалити продовження економічних санкцій проти Росії, проте з поступкою Будапешту.

Кая Каллас натякнула, що заява про "енергетичну безпеку", в обмін на яку Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії, мала символічний характер.

На її переконання, Угорщині не вдасться заблокувати початок фактичних переговорів з Україною про вступ до ЄС.