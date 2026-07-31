Суд у Британії визнав законним дозвіл на будівництво "мегапосольства" Китаю в Лондоні

Високий суд Британії 31 липня ухвалив рішення, що дозвіл країни на будівництво Китаєм "мегапосольства" в Лондоні був законним, відхиливши судовий позов, поданий групою місцевих мешканців.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Плани Китаю щодо будівництва "мегапосольства" були затверджені в січні, незадовго до того, як тодішній прем’єр-міністр Кір Стармер відвідав Китай.

Йдеться про проєкт нового китайського дипломатичного комплексу на території історичної будівлі Royal Mint Court поблизу Лондонського Тауера.

Група місцевих жителів звернулася до суду, стверджуючи, що під час ухвалення рішення посадовці не врахували можливих наслідків для безпеки.

Однак Високий суд Лондона відхилив ці аргументи та постановив, що дозвіл на будівництво посольства був наданий законно.

За планом забудови, нове посольство стане одним з найбільших дипломатичних представництв у світі, його площа становитиме близько 55 тисяч квадратних метрів.

Це майже в 10 разів більше, ніж розмір нинішнього посольства Китаю в центрі Лондона, і значно більше, ніж його посольство в США.

Китайський уряд придбав Royal Mint Court у 2018 році, але його запити на дозвіл на будівництво нового посольства на цій ділянці були відхилені місцевою радою у 2022 році. Минулого року лідер Китаю Сі Цзіньпін попросив Стармера втрутитися.

Минулого року уряд Британії взяв під свій контроль рішення щодо планування, і в лютому було проведено розслідування, щоб вислухати аргументи щодо того, чи слід затверджувати посольство.

Рішення про схвалення будівництва було заплановано на жовтень 2025 року. Але його неодноразово відкладали після численних звинувачень у шпигунстві та політичному втручанні з боку Китаю.