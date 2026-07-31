Литва відправляє пожежників та спецтехніку на допомогу Франції

Литва направить до Франції рятувальників і спеціалізовану техніку, щоб допомогти боротися з масштабними лісовими пожежами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соцмережі X, пише "Європейська правда".

За його словами, до Франції вирушать 40 співробітників Пожежно-рятувальної служби, з яких 32 є пожежниками.

Також Литва відправить 9 одиниць спеціалізованої техніки, зокрема 5 пожежних автомобілів.

"Справжні друзі не залишаються осторонь. У кризовій ситуації вони завжди йдуть на допомогу", – написав Будріс.

Очільник литовської дипломатії додав, що Литва підтримує Францію як близького друга та союзника у боротьбі з руйнівними лісовими пожежами.

Уранці 31 липня українські рятувальники вирушили до Франції, аби допомогти у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, що вирують у країні.

29 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з французьким президентом Емманюелем Макроном запропонував Франції допомогу у боротьбі з лісовими пожежами.

Бельгія надіслала спецтехніку і 30 військових для боротьби з пожежами у Франції.