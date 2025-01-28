В Приднестровье говорят, что Россия предоставит региону кредит для оплаты за газ из Европы

В де-факто власти Приднестровья заявляют, что Россия предоставит непризнанному региону кредит для оплаты за газ, который Приднестровье начнет получать из Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в комментариях российскому телеканалу "Звезда".

Его спросили, как именно Россия поможет Приднестровью по итогам переговоров, для которых Красносельский летал в Москву.

"РФ кредитует нас, "Тираспольтрансгаз" кредитуется и платит за тот газ, который поступит в Приднестровье", – рассказал Красносельский.

Реклама:

Он подтвердил, что газ будет закупаться в Европе.

Относительно временных рамок, лидер непризнанного региона сказал, что газ может начать поступать "при хорошем сценарии – до конца этой недели... если ничего не придумают и не будет физического препятствования".

Напомним, 27 января Кишинев объявил, что предоставит непризнанному Приднестровью 3 млн кубических метров газа, а средства для этого предоставляет Еврокомиссия.

Евросоюз в понедельник предложил Молдове пакет экстренной помощи на сумму 30 млн евро для преодоления инспирированного Россией энергетического кризиса, в частности на закупку и транспортировку природного газа в Приднестровье.

Читайте также: "Приднестровье – больше не замороженный конфликт. Этот "холодильник" разрушила Россия".