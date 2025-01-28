Премʼєр Польщі підтримав міністерку, яка обмовилась про "польських нацистів"

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск виключив звільнення міністерки освіти Барбари Новацької, яка напередодні, виступаючи з нагоди 80-річчя звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау, обмовилась і сказала про "польських нацистів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Під час міжнародної конференції у Кракові глава Міносвіти Польщі заявила, що "на окупованій Німеччиною території польські нацисти будували табори, які були трудовими, а потім стали таборами масового знищення".

У Міністерстві освіти Польщі після цього сказали, що міністерка "явно обмовилась" і мала на увазі просто "нацистів", а не "польських нацистів". Сама Новацька також особисто перепросила за обмовку.

Реклама:

Тим не менш, слова Новацької викликали обурення польської опозиції та заклики до відставки.

Коментуючи ці заклики, Дональд Туск заявив, що не буде "робити жодних драматичних висновків через обмовку".

"Якби за обмовку політикам відтинали голову, то я не знаю, чи захотіли б вони коли-небудь займати якісь посади. У політиці важливі наміри, справи і вчинки, а не обмовки", – додав польський премʼєр.

Нагадаємо, колишній президент США Джо Байден якось обмовився і назвав Володимира Зеленського "Путіним", а свою віцепрезидентку Камалу Гарріс – "Трампом".