Премьер Польши поддержал министра, которая оговорилась о "польских нацистах"

Польский премьер-министр Дональд Туск исключил увольнение министра образования Барбары Новацкой, которая накануне, выступая по случаю 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, оговорилась и сказала о "польских нацистах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Во время международной конференции в Кракове глава Минобразования Польши заявила, что "на оккупированной Германией территории польские нацисты строили лагеря, которые были трудовыми, а затем стали лагерями массового уничтожения".

В Министерстве образования Польши после этого сказали, что министр "явно оговорилась" и имела в виду просто "нацистов", а не "польских нацистов". Сама Новацкая также лично извинилась за оговорку.

Реклама:

Тем не менее, слова Новацкой вызвали возмущение польской оппозиции и призывы к отставке.

Комментируя эти призывы, Дональд Туск заявил, что не будет "делать никаких драматических выводов из-за оговорки".

"Если бы за оговорку политикам отсекали голову, то я не знаю, захотели ли бы они когда-нибудь занимать какие-то должности. В политике важны намерения, дела и поступки, а не оговорки", – добавил польский премьер.

Напомним, бывший президент США Джо Байден как-то оговорился и назвал Владимира Зеленского "Путиным", а своего вице-президента Камалу Харрис – "Трампом".