Генсек Ради Європи обіцяє не відступитися від ідеї спецтрибуналу для Путіна та компенсацій

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе обіцяє, що Україна стане ключовим пріоритетом організації на поточний рік, і РЄ не поступиться у питанні покарання Росії.

Про це він заявив на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Представляючи на засіданні асамблеї пріоритети організації, Берсе наголосив на вазі українського питання. "У 2025 році Україна буде нашим найвищим пріоритетом", – заявив він, зокрема.

Ключовим питанням він назвав притягнення Росії та її представників до відповідальності за протиправну агресію проти України та її наслідки. Зокрема, генсек пообіцяв прогрес у питанні відшкодування збитків пересічних українців.

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"Ми прагнемо зробити все можливе, щоби створити компенсаційний комітет та конкретний механізм компенсації, який буде заснований на успіху реєстру збитків. Рада Європи має відігравати тут лідируючу роль. Очікування високі, й ми маємо їм відповідати", – заявив він.

Окремо Берсе наголосив на тому, що Рада Європи, попри волатильність міжнародної ситуації, не відступиться від ідеї персонального покарання керівників РФ і продовжує працювати над створенням спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України. "Адже окрім фінансових ресурсів дуже важливо побудувати систему притягнення до відповідальності винних. Безкарності тут не має бути", – заявив він.

Берсе вже заявляв, що розраховує на "практичні кроки" щодо спецтрибуналу у 2025 році.

У листопаді 2024 року група щодо спецтрибуналу для РФ за злочин агресії погодила план подальших дій.