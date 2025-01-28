Генсек Совета Европы обещает не отступиться от идеи спецтрибунала для Путина и компенсаций

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе обещает, что Украина станет ключевым приоритетом организации на текущий год, и СЕ не уступит в вопросе наказания России.

Об этом он заявил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Представляя на заседании ассамблеи приоритеты организации, Берсе отметил вес украинского вопроса. "В 2025 году Украина будет нашим самым высоким приоритетом", – заявил он, в частности.

Ключевым вопросом он назвал привлечение России и ее представителей к ответственности за противоправную агрессию против Украины и ее последствия. В частности, генсек пообещал прогресс в вопросе возмещения ущерба рядовых украинцев.

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"Мы стремимся сделать все возможное, чтобы создать компенсационный комитет и конкретный механизм компенсации, который будет основан на успехе реестра ущерба. Совет Европы должен играть здесь лидирующую роль. Ожидания высокие, и мы должны им соответствовать", – заявил он.

Отдельно Берсе отметил, что Совет Европы, несмотря на волатильность международной ситуации, не отступится от идеи персонального наказания руководителей РФ и продолжает работать над созданием спецтрибунала по вопросам преступления агрессии против Украины. "Ведь кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных. Безнаказанности здесь не должно быть", – заявил он.

Берсе уже заявлял, что рассчитывает на "практические шаги" по спецтрибуналу в 2025 году.

В ноябре 2024 года группа по спецтрибуналу для РФ за преступление агрессии согласовала план дальнейших действий.