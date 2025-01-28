Премʼєр Франції попри критику не відмовився від порівняння імміграції з "потопом"

Премʼєр-міністр Франції Франсуа Байру опинився під вогнем критики лівої опозиції та частини центристських депутатів після порівняння міграції з потопом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації AFP.

В інтервʼю телеканалу LCI ввечері в понеділок, 27 січня, Байру висловився за контрольовану міграцію до Франції, аби її внесок у країну "залишався пропорційним".

"Але щойно з'являється відчуття потопу, що ви більше не впізнаєте власну країну, її спосіб життя і культуру, з'являється відторгнення", – додав він, чим і наразився на хвилю критики.

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Спікерка парламенту Франції Яель Брон-Піве, яка разом із Байру представляє центристське крило французької політики, заявила, що "ніколи б не зробила таких заяв, і мені соромно за них".

Більш різкими у своїй критиці були ліві депутати. Лідерка "Зелених" у парламенті Сіріель Шателен назвала слова Байру ганебними і такими, що відображають "фальшиву ідею, яку просувають ультраправі".

А голова крайньої лівої парламентської групи "Нескорена Франція" Матильда Пано назвала погляд премʼєра на імміграцію "расистським".

На захист Байру виступили міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо і міністр юстиції Жеральд Дарманен, а також віцепрезидент ультраправої партії "Національне об'єднання" Себастьєн Шену.

Сам премʼєр Франції під час години запитань до уряду у вівторок, 28 січня, заявив, що дотримується висловленої думки, вказавши на її підтвердження на ситуацію у французькому департаменті Майотта в Індійському океані.

"Будь-хто, хто стикався з ситуацією на Майотті, а вона не одна така у Франції, може зрозуміти, що "потоп" є найбільш підходящим терміном. Ціла спільнота у французьких департаментах стикається з хвилями нелегальної імміграції, які іноді досягають 25 відсотків населення", – заявив Байру.

За даними національного статистичного агентства Франції INSEE, у 2023 році у Франції проживало близько 5,6 мільйона іноземців, що становить 8,2% від загальної кількості населення. У 1975 році цей показник становив 6,5%.

Нагадаємо, глава французького МВС Ретайо раніше обіцяв запровадити жорсткі міграційні та безпекові заходи, зокрема для обмеження кількості шукачів притулку в країні.

Тема міграції відігравала важливу роль на дострокових виборах до парламенту Франції наприкінці червня та на початку липня 2024 року. З-поміж партій найбільше голосів зібрало ультраправе "Національне об’єднання", яке виступало на антиімміграційній платформі.