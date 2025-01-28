Премьер Франции, несмотря на критику, не отказался от сравнения иммиграции с "потопом"

Премьер-министр Франции Франсуа Байру оказался под огнем критики левой оппозиции и части центристских депутатов после сравнения миграции с потопом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации AFP.

В интервью телеканалу LCI вечером в понедельник, 27 января, Байру высказался за контролируемую миграцию во Францию, чтобы ее вклад в страну "оставался пропорциональным".

"Но как только появляется ощущение потопа, что вы больше не узнаете собственную страну, ее образ жизни и культуру, появляется отторжение", – добавил он, чем и натолкнулся на волну критики.

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Спикер парламента Франции Яэль Брон-Пиве, которая вместе с Байру представляет центристское крыло французской политики, заявила, что "никогда бы не сделала таких заявлений, и мне стыдно за них".

Более резкими в своей критике были левые депутаты. Лидер "Зеленых" в парламенте Сириэль Шателен назвала слова Байру позорными и отражающими "фальшивую идею, которую продвигают ультраправые".

А глава крайне левой парламентской группы "Непокоренная Франция" Матильда Пано назвала взгляд премьера на иммиграцию "расистским".

В защиту Байру выступили министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен, а также вице-президент ультраправой партии "Национальное объединение" Себастьен Шену.

Сам премьер Франции во время часа вопросов к правительству во вторник, 28 января, заявил, что придерживается высказанного мнения, указав на его подтверждение на ситуацию во французском департаменте Майотта в Индийском океане.

"Любой, кто сталкивался с ситуацией на Майотте, а она не одна такая во Франции, может понять, что "потоп" является наиболее подходящим термином. Целое сообщество во французских департаментах сталкивается с волнами нелегальной иммиграции, которые иногда достигают 25 процентов населения", – заявил Байру.

По данным национального статистического агентства Франции INSEE, в 2023 году во Франции проживало около 5,6 миллиона иностранцев, что составляет 8,2% от общего количества населения. В 1975 году этот показатель составлял 6,5%.

Напомним, глава французского МВД Ретайо ранее обещал ввести жесткие миграционные меры и меры безопасности, в частности для ограничения количества искателей убежища в стране.

Тема миграции играла важную роль на досрочных выборах в парламент Франции в конце июня и в начале июля 2024 года. Среди партий больше всего голосов собрало ультраправое "Национальное объединение", которое выступало на антииммиграционной платформе.