Премʼєрка Данії: ми ніколи в житті не були в такій складній ситуації

Данська премʼєрка Метте Фредеріксен визнала безпекові виклики, які постали перед країною останнім часом, але виключила наявність військової загрози Данії чи Гренландії.

Про це вона сказала журналістам у вівторок, 28 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Перед зустріччю з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Фредеріксен сказала, що говоритиме про війну в Україні, ескалацію безпекової ситуації в Європі та події навколо Гренландії.

"Ми ніколи в житті не були в такій складній ситуації, як зараз. Існує лише один шлях через це, і це ще більш тісна і сильна європейська співпраця", – наголосила вона.

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Відповідаючи на запитання про напружену ситуацію в Гренландії, Фредеріксен відкинула занепокоєння щодо військової загрози з боку США проти данської території.

"У мене немає підстав вважати, що існує військова загроза для Гренландії або Данії", – підкреслила данська премʼєрка.

Вона додала, що все ще вважає США найближчим союзником Данії, оскільки "трансатлантична співпраця має вирішальне значення для безпеки всіх нас".

Президент США Дональд Трамп нещодавно повернувся до ідеї придбання Гренландії – стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова.

Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Трампа з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона наполягала на тому, що Гренландія не продається.

Тим часом, за даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

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