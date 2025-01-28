Премьер Дании: мы никогда в жизни не были в такой сложной ситуации

Датский премьер Метте Фредериксен признала вызовы безопасности, которые возникли перед страной в последнее время, но исключила наличие военной угрозы Дании или Гренландии.

Об этом она сказала журналистам во вторник, 28 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Фредериксен сказала, что будет говорить о войне в Украине, эскалации ситуации безопасности в Европе и событиях вокруг Гренландии.

"Мы никогда в жизни не были в такой сложной ситуации, как сейчас. Существует только один путь через это, и это еще более тесное и сильное европейское сотрудничество", – подчеркнула она.

Реклама:

Отвечая на вопрос о напряженной ситуации в Гренландии, Фредериксен отвергла беспокойство относительно военной угрозы со стороны США против датской территории.

"У меня нет оснований считать, что существует военная угроза для Гренландии или Дании", – подчеркнула датский премьер.

Она добавила, что все еще считает США ближайшим союзником Дании, поскольку "трансатлантическое сотрудничество имеет решающее значение для безопасности всех нас".

Президент США Дональд Трамп недавно вернулся к идее приобретения Гренландии – стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова.

Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.

Между тем, по данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Читайте также: Непристойное предложение Трампа, или Почему Дания должна сохранить контроль над Гренландией.