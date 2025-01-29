Кишинев и Тирасполь подписали соглашение о газовом займе для спасения Приднестровья

АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" подписали контракт о займе 3 миллионов кубических метров природного газа для непризнанного региона.

Об этом в Telegram написал и.о. председателя правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан, сообщает "Европейская правда".

По его словам, эти поставки призваны поддержать функциональность газовой системы Приднестровья.

Поставки будут осуществляться на основании заявок, поступающих от ООО "Тираспольтрансгаз".

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Согласно условиям договора, этот объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года.

Напомним, 27 января Кишинев объявил, что предоставит непризнанному Приднестровью 3 млн кубических метров газа, а средства для этого предоставляет Еврокомиссия.

Между тем в де-факто власти Приднестровья заявляют, что Россия предоставит непризнанному региону кредит для оплаты за газ, который Приднестровье начнет получать из Европы.

Евросоюз в понедельник предложил Молдове пакет экстренной помощи на сумму 30 млн евро для преодоления инспирированного Россией энергетического кризиса, в частности на закупку и транспортировку природного газа в Приднестровье.

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