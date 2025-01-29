У МЗС Литви кажуть, що не займають позицію у суперечці щодо Гренландії

У Литві заявили, що не стають на чийсь бік у дебатах щодо Гренландії.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ країни Кястутіс Будріс, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Як відомо, американський президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що вірить у те, що Сполучені Штати отримають контроль над Гренландією, а останню телефонну розмову американського лідера та премʼєрки Данії Метте Фредеріксен ЗМІ назвали "жорсткою".

Міністр зазначив, що у цьому питанні Литва не стає ні на чий бік.

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"Литва заявляє, що ми всі союзники, пов'язані як багаторічною співпрацею, так і твердими зобов'язаннями один перед одним, і саме в цьому дусі ми вирішуємо всі питання, які виникають між нами", – наголосив очільник литовського зовнішньополітичного відомства.

Водночас варто звернути увагу, що очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що країна обговорила з Данією відправку військ до Гренландії у відповідь на неодноразові погрози Трампа.

За даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

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