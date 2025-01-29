В МИД Литвы говорят, что не занимают позицию в споре по Гренландии

В Литве заявили, что не становятся на чью-то сторону в дебатах по Гренландии.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Кястусис Будрис, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Как известно, американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что верит в то, что Соединенные Штаты получат контроль над Гренландией, а последний телефонный разговор американского лидера и премьера Дании Метте Фредериксен СМИ назвали "жестким".

Министр отметил, что в этом вопросе Литва не становится ни на чью сторону.

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"Литва заявляет, что мы все союзники, связанные как многолетним сотрудничеством, так и твердыми обязательствами друг перед другом, и именно в этом духе мы решаем все вопросы, которые возникают между нами", – подчеркнул глава литовского внешнеполитического ведомства.

В то же время стоит обратить внимание, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна обсудила с Данией отправку войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы Трампа.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию относительно посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

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