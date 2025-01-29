У Британії кількість людей, які задоволені Brexit, досягла мінімуму з часів референдуму

У Великій Британії кількість прихильників Brexit досягла мінімуму за час після референдуму стосовно виходу країни з Євросоюзу.

Як повідомляє Independent, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування громадської думки від YouGov.

Станом на січень 2025 року лише 30% британців вважають, що вихід Сполученого Королівства з ЄС був правильним рішенням – це найменша частка за усі роки попередніх опитувань після референдуму щодо Brexit. Неправильним рішення вважають 55%.

У січні 2020 року, коли Британія офіційно припинила бути членом ЄС після чотирьох років процесу "розлучення", Brexit схвалювали 40% і вважали неправильним рішенням 47%.

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62% опитаних вважають, що Brexit дав скоріше негативні результати, ніж позитивні, тоді як протилежну відповідь дали 11%, а ще 20% вважають, що це не стало ні успіхом, ні невдачею.

Серед людей, які на референдумі голосували за вихід з Британії з ЄС, частка тих, хто оцінює результат скоріше негативно, ніж позитивно, теж переважає – 32% проти 22%.

Водночас на пряме питання, чи було це правильним рішенням, у цій групі все одно переважає підтримка Brexit (66%).

Серед тих, хто голосував проти виходу Британії з ЄС, Brexit зараз вважають неправильним рішенням 88% і 7% – правильним.

Серед 18-24-річних британців, які тоді не мали права голосу, приблизно три чверті вважають, що Brexit був неправильним рішенням, тоді як підтримують його лише 10%.

Опитування проводилося 21-22 січня, загалом опитали 2225 повнолітніх громадян.

Інше опитування наприкінці 2024 року засвідчило, що більшість британців, які проголосували за вихід країни з ЄС, зараз погодились би на відновлення вільних поїздок між ЄС і Британією задля доступу до єдиного ринку.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після приходу до влади лейбористів пообіцяв нову еру тісніших відносин з Європою, на це були спрямовані його перші візити до Берліна й Парижа.