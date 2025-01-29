В Британии число людей, довольных Brexit, достигло минимума со времен референдума

В Великобритании количество сторонников Brexit достигло минимума за время после референдума по выходу страны из Евросоюза.

Как сообщает Independent, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения от YouGov.

По состоянию на январь 2025 года только 30% британцев считают, что выход Соединенного Королевства из ЕС был правильным решением – это наименьшая доля за все годы предыдущих опросов после референдума по Brexit. Неправильным решение считают 55%.

В январе 2020 года, когда Великобритания официально прекратила быть членом ЕС после четырех лет процесса "развода", Brexit одобряли 40% и считали неправильным решением 47%.

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62% опрошенных считают, что Brexit дал скорее негативные результаты, чем положительные, тогда как противоположный ответ дали 11%, а еще 20% считают, что это не стало ни успехом, ни неудачей.

Среди людей, которые на референдуме голосовали за выход Британии из ЕС, доля тех, кто оценивает результат скорее негативно, чем положительно, тоже преобладает – 32% против 22%.

В то же время на прямой вопрос, было ли это правильным решением, в этой группе все равно преобладает поддержка Brexit (66%).

Среди тех, кто голосовал против выхода Британии из ЕС, Brexit сейчас считают неправильным решением 88% и 7% – правильным.

Среди 18-24-летних британцев, которые тогда не имели права голоса, примерно три четверти считают, что Brexit был неправильным решением, тогда как поддерживают его только 10%.

Опрос проводился 21-22 января, всего опросили 2225 совершеннолетних граждан.

Другой опрос в конце 2024 года показал, что большинство британцев, проголосовавших за выход страны из ЕС, сейчас согласились бы на восстановление свободных поездок между ЕС и Британией для доступа к единому рынку.

Напомним, новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер после прихода к власти лейбористов пообещал новую эру более тесных отношений с Европой, на это были направлены его первые визиты в Берлин и Париж.