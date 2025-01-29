У Чехії не зацікавлені у "Турецькому потоці" для газу з Росії, є інші партнери

Спецуповноважений Міністерства закордонних справ Чехії з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка заявив, що країна не зацікавлена у "Турецькому потоці" для російського газу.

Про це він сказав у інтерв’ю агентству "Укрінформ", пише "Європейська правда".

На питання, які основні джерела імпорту газу для Чехії на цей момент, Бартушка відповів, що з літа 2022 року країна має майже однакові пропорції: приблизно 40% норвезького газу, 30% нідерландського газу та 30% зрідженого.

"Виробництво в Нідерландах буде припинене в найближчі кілька років. Отже, LNG (зріджений природний газ. – Ред.) збільшиться приблизно до 60%", – сказав він.

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На уточнювальне запитання, чи була б зацікавлена Чехія в турецькому трубопроводі для російського газу, спецуповноважений МЗС країни відповів, що ні.

"У нас є достатньо потужностей із США, контракт з Алжиром з літа минулого року, і ми можемо швидко його розширити. Ми довіряємо Італії, нашому надійному партнеру протягом останніх 30 років (вона здійснює транзит нафти для нас)", – наголосив Бартушка.

Він додав, що Німеччина, Нідерланди, Італія, Норвегія – це партнери для Чехії.

У квітні 2023 року в уряді Чехії заявили, що вперше в історії позбулися залежності від російського газу.

Провідна чеська енергетична компанія ČEZ уклала контракт на імпорт газу з Алжиру після двох років переговорів, і блакитне паливо почало надходити в жовтні 2024 року.