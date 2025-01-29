Фінляндія з'ясовує причини мору риби у Фінській затоці, підозрюють забруднення
Новини — Середа, 29 січня 2025, 17:51 —
У Фінляндії на півострів Ханко, що виступає у Фінську затоку, почало масово виносити мертву рибу та згустки білої речовини, чи є зв'язок між двома явищами – поки невідомо.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Ще з неділі на південному узбережжі півострова Ханко помітили згустки білої речовини, а у вівторок на берег почало виносити багато мертвої риби.
У зв’язку з цим місцева влада закрила зимову зону для купання у центрі Ханко та рекомендувала утриматися від занурення у воду також в інших місцях.
Фахівці Інституту з питань довкілля та інші служби здійснили забір зразків білої речовини, результат аналізу ще чекають. Також взяли проби води довкола півострова.
Чи є зв’язок між появою білої речовини та мором риби, поки невідомо.
У Фундації Джона Нурмінена, де займаються захистом Балтійського моря, припускають, що у воду могли потрапили хімікати з контейнера для морських перевезень.
Деякі місцеві мешканці з власної ініціативи прийшли чистити берег.
Нагадаємо, у попередні роки випадки масового мору риби ставалися у річці Одра, що протікає через територію Польщі, Німеччини та Чехії. За висновками фахівців, в одному з випадків причиною могла бути нестача кисню, в іншому – розмноження токсичних водоростей.