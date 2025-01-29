Фінляндія з'ясовує причини мору риби у Фінській затоці, підозрюють забруднення

У Фінляндії на півострів Ханко, що виступає у Фінську затоку, почало масово виносити мертву рибу та згустки білої речовини, чи є зв'язок між двома явищами – поки невідомо.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Ще з неділі на південному узбережжі півострова Ханко помітили згустки білої речовини, а у вівторок на берег почало виносити багато мертвої риби.

Фото: Sune Nyberg

У зв’язку з цим місцева влада закрила зимову зону для купання у центрі Ханко та рекомендувала утриматися від занурення у воду також в інших місцях.

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Paula Tiainen / Yle

Фахівці Інституту з питань довкілля та інші служби здійснили забір зразків білої речовини, результат аналізу ще чекають. Також взяли проби води довкола півострова.

Чи є зв’язок між появою білої речовини та мором риби, поки невідомо.

У Фундації Джона Нурмінена, де займаються захистом Балтійського моря, припускають, що у воду могли потрапили хімікати з контейнера для морських перевезень.

Деякі місцеві мешканці з власної ініціативи прийшли чистити берег.

Нагадаємо, у попередні роки випадки масового мору риби ставалися у річці Одра, що протікає через територію Польщі, Німеччини та Чехії. За висновками фахівців, в одному з випадків причиною могла бути нестача кисню, в іншому – розмноження токсичних водоростей.