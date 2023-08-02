Чехія назвала причину масової загибелі риби у річці Одер 

У річці Одрі на кордоні Чехі та Польщі масово загинула риба, причиною скоріш за все стала нестача кисню.

Як повідомляє PAP, про це оголосив речник чеської інспекції із захисту довкілля Їржі Овечка.

Близько тижня тому в Одрі з чеського та польського боку почали виявляти загиблу рибу, загалом близько тонни. Загинули сотні особин різних видів.

PAP/DPA

Речник сказав, що дослідження деяких проб ще не завершене, але перші висновки вже можна зробити.

"Дані, які вже доступні, явно свідчать, що в цьому немає провини третіх сторін і загибель риби була спричинена нестачею кисню", – повідомив Їржі Овечка.

Чеські експерти від початку припускали, що загибель риби спричинила нестача кисню після потрапляння у теплу воду річки стічних вод від зливи, які обумовили забруднення і зниження концентрації кисню.

Нагадаємо, минулого року в середині літа сталася в рази мастшабніша загибель риби у польській та німецькій частині річки. Ймовірною причиною стали токсичні водорослі.