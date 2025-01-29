Финляндия выясняет причины мора рыбы в Финском заливе, подозревают загрязнение

В Финляндии на полуостров Ханко, выступающий в Финский залив, начало массово выносить мертвую рыбу и сгустки белого вещества, есть ли связь между этими явлениями, пока неизвестно.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Еще с воскресенья на южном побережье полуострова Ханко заметили сгустки белого вещества, а во вторник на берег начало выносить много мертвой рыбы.

Фото: Sune Nyberg

В связи с этим местные власти закрыли зимнюю зону для купания в центре Ханко и рекомендовали воздержаться от погружения в воду также в других местах.

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Paula Tiainen / Yle

Специалисты Института по вопросам окружающей среды и другие службы осуществили забор образцов вещества, результат анализа еще ждут. Также взяли пробы воды вокруг полуострова.

Есть ли связь между появлением белого вещества и мором рыбы, пока неизвестно.

В Фонде Джона Нурминена, где занимаются защитой Балтийского моря, предполагают, что в воду могли попасть химикаты из контейнера для морских перевозок.

Некоторые местные жители по собственной инициативе пришли чистить берег.

Напомним, в предыдущие годы случаи массового мора рыбы происходили в реке Одра, протекающей через территорию Польши, Германии и Чехии. По заключению специалистов, в одном из случаев причиной могла быть нехватка кислорода, в другом – размножение токсичных водорослей.