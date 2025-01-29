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Air France відновить рейси до столиці Лівану після кількамісячної паузи через війну

Новини — Середа, 29 січня 2025, 18:50 — Марія Ємець

Лоукостер французької авіакомпанії Air France у лютому відновить рейси до столиці Лівану Бейрута, яких не було з вересня через війну між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла". 

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Компанія-лоукостер Transavia, що входить до холдингу Air France-KLM, оголосила про відновлення рейсів з Парижа до Бейрута з 13 лютого. Початково планують три рейси на тиждень. 

Польоти не здійснювалися з вересня через бойові дії між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла", що діє на території Лівану. 

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В кінці вересня Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) рекомендувало авіакомпаніям уникати повітряного простору над Ліваном та Ізраїлем.

Згодом через загострення ситуації європейські держави почали масову евакуацію своїх громадян з Лівану. 

Евакуаційні рейси організовувала і Україна, ними забрали також громадян низки інших країн Європи. 

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