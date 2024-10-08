Туреччина готується вивезти з Лівану тисячі своїх громадян

Туреччина у середу, 9 жовтня, проведе евакуацію своїх громадян із Лівану морем.

Про це йдеться у заяві турецького Міністерства закордонних справ, інформує "Європейська правда".

Очікується, що сьогодні в Бейрут вирушать два кораблі ВМС, які зможуть доставити додому близько 2 000 осіб, зазначили у МЗС.

Цими кораблями також доставлять турецьку гуманітарну допомогу для Лівану.

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У заяві також зазначено, що за необхідності процес евакуації буде продовжено в наступні дні.

Громадянам Туреччини запропонували подати заяву на евакуацію, після того як ізраїльські військові попередили, що незабаром розпочнуть операції на південному узбережжі Лівану.

Нагадаємо, Бундесвер у п’ятницю, 4 жовтня, евакуював з ліванської столиці Бейрута до Німеччини ще 219 німецьких громадян.

Того ж дня у Нідерландах приземлився перший евакуаційний рейс з Лівану, на борту якого перебувало 185 громадян.