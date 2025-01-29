Air France возобновит рейсы в столицу Ливана после многомесячной паузы из-за войны

Лоукостер французской авиакомпании Air France в феврале возобновит рейсы в столицу Ливана Бейрут, которых не было с сентября из-за войны между Израилем и группировкой "Хезболла".

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Компания-лоукостер Transavia, входящая в холдинг Air France-KLM, объявила о возобновлении рейсов из Парижа в Бейрут с 13 февраля. Изначально планируют три рейса в неделю.

Полеты не осуществлялись с сентября из-за боевых действий между Израилем и группировкой "Хезболла", действующей на территории Ливана.

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В конце сентября Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства над Ливаном и Израилем.

Впоследствии из-за обострения ситуации европейские государства начали массовую эвакуацию своих граждан из Ливана.

Эвакуационные рейсы организовывала и Украина, ими забрали также граждан ряда других стран Европы.