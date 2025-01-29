Міністерка Гренландії була присутня під час розмови глав дипломатії Данії та США

Міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Мотсфельдт була присутня під час розмови глави МЗС Данії Ларса Льокке Расмуссена з новим держсекретарем США Марко Рубіо минулого тижня.

Цю інформацію вона підтвердила DR, повідомляє "Європейська правда".

Мотсфельдт заявила, що якщо Данія та США говорять про Арктику, "ми повинні бути присутніми".

Глава данського МЗС підтвердив, що міністерка Гренландії була присутня під час його розмови з Рубіо, але не брала в ній участі.

Реклама:

Її запросили, бо спочатку планували говорити про Арктику, але американська сторона попросила зняти це питання з порядку денного, уточнив Расмуссен.

"Я подумав, що було б розумно забезпечити належний обмін знаннями, тому вона була в моєму кабінеті, коли я проводив телефонну розмову. Вона чула розмову, але не брала в ній участі", – сказав він DR.

Під час розмови, що відбулась 24 січня, глави дипломатій Данії та США домовились обговорити пізніше питання арктичної безпеки, включно з Гренландією.

Розмова відбулась на тлі напруженості щодо статусу Гренландії – автономного регіону у складі цієї нордичної держави, бажання контролювати який озвучив Дональд Трамп.

За даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

Данія також вирішила інвестувати додаткові ресурси в оборону Арктичного регіону.

Читайте також: Непристойна пропозиція Трампа, або Чому Данія має зберегти контроль над Гренландією.