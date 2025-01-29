Министр Гренландии присутствовала на разговоре глав дипломатии Дании и США

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотсфельдт присутствовала во время разговора главы МИД Дании Ларса Льокке Расмуссена с новым госсекретарем США Марко Рубио на прошлой неделе.

Эту информацию она подтвердила DR, сообщает "Европейская правда".

Мотсфельдт заявила, что если Дания и США говорят об Арктике, "мы должны присутствовать".

Глава датского МИД подтвердил, что министр Гренландии присутствовала во время его разговора с Рубио, но не принимала в нем участия.

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Ее пригласили, потому что изначально планировали говорить об Арктике, но американская сторона попросила снять этот вопрос с повестки дня, уточнил Расмуссен.

"Я подумал, что было бы разумно обеспечить надлежащий обмен знаниями, поэтому она была в моем кабинете, когда я проводил телефонный разговор. Она слышала разговор, но не принимала в нем участия", – сказал он DR.

Во время разговора, состоявшегося 24 января, главы дипломатии Дании и США договорились обсудить позже вопросы арктической безопасности, включая Гренландию.

Разговор состоялся на фоне напряженности относительно статуса Гренландии – автономного региона в составе этого нордического государства, желание контролировать который озвучил Дональд Трамп.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию относительно посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Дания также решила инвестировать дополнительные ресурсы в оборону Арктического региона.

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