Лідер Придністров’я звинуватив Кишинів у "маніпуляціях" з допомогою ЄС на подолання енергокризи

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський почав звинувачувати уряд Молдови у нібито маніпуляціях з цільовим використанням 30 млн євро, які надає ЄС для підтримки країни в умовах енергокризи.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Красносельський у своєму Telegram заявив, що уряд Молдови нібито намагається "кардинально змінити суть і напрямок" допомоги, яку готовий надати ЄС, і що інтерпретація Кишинева нібито суперечить тому, що оголосила Єврокомісія.

"Держсекретар міністерства енергетики Молдови пан Боросан, який очолює молдовську делегацію, заявив, що надана європейська допомога не передбачає потсачання газу для його використання з метою генерації електроенергії для Придністров’я. Тобто використовувати грантові кошти на виробництво електроенегії власними потужностями, на думку Боросана, ми не можемо.

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Натомість нам пропонують постачати електроенергію невідомими маршрутами з незрозумілих джерел. Молдовська сторона у цій дискусії також не озвучила об’єми газу, які пропонують постачати у Придністров’я", – написав Красносельський.

У Бюро реінтеграції Молдови за підсумками зустрічі делегацій 29 січня розповіли, що запропонували Тирасполю механізми постачання енергоресурсів у регіон та запросили технічні деталі й статистику споживання для того, щоб ефективно спланувати ці процеси.

Нагадаємо, 27 січня Кишинів оголосив, що надасть невизнаному Придністров’ю 3 млн кубічних метрів газу, а кошти для цього надає Єврокомісія, згодом АТ "Молдовагаз" і ТОВ "Тираспольтрансгаз" підписали відповідний контракт.

Євросоюз того ж дня запропонував Молдові пакет екстреної допомоги на суму 30 мільйонів євро для подолання інспірованої Росією енергетичної кризи, зокрема на закупівлю і транспортування природного газу до Придністров’я.

28 січня у де-факто владі Придністров’я заявили, що Росія надасть невизнаному регіону кредит для сплати за газ, який Придністров’я почне отримувати з Європи.