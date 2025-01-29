Лидер Приднестровья обвинил Кишинев в "манипуляциях" с помощью ЕС на преодоление энергокризиса

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский начал обвинять правительство Молдовы в якобы манипуляциях с целевым использованием 30 млн евро, которые предоставляет ЕС для поддержки страны в условиях энергокризиса.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Красносельский в своем Telegram заявил, что правительство Молдовы якобы пытается "кардинально изменить суть и направление" помощи, которую готов предоставить ЕС, и интерпретация Кишинева якобы противоречит тому, что объявила Еврокомиссия.

"Госсекретарь минэнергетики РМ господин Боросан, возглавляющий молдавскую делегацию, заявил, что предоставляемая европейская помощь не предполагает поставку газа для его использования с целью генерации электроэнергии для Приднестровья. То есть использовать грантовые средства на выработку электричества собственными производственными ресурсами, по мнению Боросана, мы не можем.

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Зато нам предлагают поставку электроэнергии по неведомым маршрутам из непонятных источников. Молдавская сторона в этой дискуссии так же не озвучила объемы газа, предполагаемые к поставке в Приднестровье", – написал Красносельский.

В Бюро реинтеграции Молдовы по итогам встречи делегаций 29 января рассказали, что предложили Тирасполю механизмы поставки энергоресурсов в регион и запросили технические детали и статистику потребления для того, чтобы эффективно спланировать эти процессы.

Напомним, 27 января Кишинев объявил, что предоставит непризнанному Приднестровью 3 млн кубических метров газа, а средства для этого предоставляет Еврокомиссия, впоследствии АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" подписали соответствующий контракт.

Евросоюз в тот же день предложил Молдове пакет экстренной помощи на сумму 30 миллионов евро для преодоления инспирированного Россией энергетического кризиса, в частности на закупку и транспортировку природного газа в Приднестровье.

Затем 28 января в де-факто власти Приднестровья заявили, что Россия предоставит непризнанному региону кредит для оплаты за газ, который Приднестровье начнет получать из Европы.