Лидер Приднестровья обвинил Кишинев в "манипуляциях" с помощью ЕС на преодоление энергокризиса
Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский начал обвинять правительство Молдовы в якобы манипуляциях с целевым использованием 30 млн евро, которые предоставляет ЕС для поддержки страны в условиях энергокризиса.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Красносельский в своем Telegram заявил, что правительство Молдовы якобы пытается "кардинально изменить суть и направление" помощи, которую готов предоставить ЕС, и интерпретация Кишинева якобы противоречит тому, что объявила Еврокомиссия.
"Госсекретарь минэнергетики РМ господин Боросан, возглавляющий молдавскую делегацию, заявил, что предоставляемая европейская помощь не предполагает поставку газа для его использования с целью генерации электроэнергии для Приднестровья. То есть использовать грантовые средства на выработку электричества собственными производственными ресурсами, по мнению Боросана, мы не можем.
Зато нам предлагают поставку электроэнергии по неведомым маршрутам из непонятных источников. Молдавская сторона в этой дискуссии так же не озвучила объемы газа, предполагаемые к поставке в Приднестровье", – написал Красносельский.
В Бюро реинтеграции Молдовы по итогам встречи делегаций 29 января рассказали, что предложили Тирасполю механизмы поставки энергоресурсов в регион и запросили технические детали и статистику потребления для того, чтобы эффективно спланировать эти процессы.
Напомним, 27 января Кишинев объявил, что предоставит непризнанному Приднестровью 3 млн кубических метров газа, а средства для этого предоставляет Еврокомиссия, впоследствии АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" подписали соответствующий контракт.
Евросоюз в тот же день предложил Молдове пакет экстренной помощи на сумму 30 миллионов евро для преодоления инспирированного Россией энергетического кризиса, в частности на закупку и транспортировку природного газа в Приднестровье.
Затем 28 января в де-факто власти Приднестровья заявили, что Россия предоставит непризнанному региону кредит для оплаты за газ, который Приднестровье начнет получать из Европы.