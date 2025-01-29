Голова Євроради запевнив у "повній підтримці" Данії на тлі суперечки щодо Гренландії

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав територіальну цілісність Данії "істотним питанням" для Європейського Союзу та запевнив країну в підтримці з боку ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Euronews.

За словами Кошти, ЄС надає "повну підтримку" Данії на тлі загрози Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію і готовий захищати принципи національного суверенітету і територіальної цілісності.

"Саме ці основоположні принципи спонукають нас підтримувати Україну. Саме ці основоположні принципи спонукають нас засуджувати порушення кордону в Демократичній Республіці Конго", – додав глава Євроради.

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"Ми не повинні припиняти захищати ці принципи, коли на кону стоїть територіальна цілісність держави-члена Європейського Союзу. Територіальна цілісність Данії, суверенітет Данії, стабільність її кордонів, як ви можете собі уявити, очевидно, є істотним питанням для нас", – наголосив він.

Кошта також висловив сподівання, що ситуація стосовно Гренландії не перетвориться на конфлікт, "а якщо він виникне, то буде вирішений мирним шляхом, як і годиться між союзниками".

Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.

За даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

Данія також вирішила інвестувати додаткові ресурси в оборону Арктичного регіону.

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