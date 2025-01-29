Глава Евросовета заверил в "полной поддержке" Дании на фоне спора по Гренландии

Президент Европейского совета Антониу Кошта назвал территориальную целостность Дании "существенным вопросом" для Европейского Союза и заверил страну в поддержке со стороны ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Euronews.

По словам Кошты, ЕС оказывает "полную поддержку" Дании на фоне угрозы Дональда Трампа взять под контроль Гренландию и готов защищать принципы национального суверенитета и территориальной целостности.

"Именно эти основополагающие принципы побуждают нас поддерживать Украину. Именно эти основополагающие принципы побуждают нас осуждать нарушение границы в Демократической Республике Конго", – добавил глава Евросовета.

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"Мы не должны прекращать защищать эти принципы, когда на кону стоит территориальная целостность государства-члена Европейского Союза. Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ, как вы можете себе представить, очевидно, является существенным вопросом для нас", – подчеркнул он.

Кошта также выразил надежду, что ситуация по Гренландии не превратится в конфликт, "а если он возникнет, то будет решен мирным путем, как и полагается между союзниками".

В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Дания также решила инвестировать дополнительные ресурсы в оборону Арктического региона.

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