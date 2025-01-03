Новий уряд Франції збирається на перше засідання

Новий уряд Франції на чолі з прем’єр-міністром Франсуа Байру, формування якого закінчили невдовзі перед святами, збирається на своє перше засідання.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 3 січня новий французький уряд на чолі з Франсуа Байру збирається на своє перше засідання після призначення. Засідання заплановане у Єлисейському палаці на 10 годину за участі Емманюеля Макрона, а перед тим міністри зустрінуться на "післясвятковий" сніданок у будівлі МВС, що є давньою традицією.

Головною темою зустрічі можуть бути основні лінії декларації щодо політики уряду, яку Байру має презентувати у парламенті 14 січня.

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Нагадаємо, перед новим урядом стоять численні виклики, зокрема робота з погодження бюджету на 2025 рік так, щоб не налаштувати проти себе парламент, де соратники Макрона не мають більшості. Відсутність компромісу щодо бюджету стала одним з ключових факторів повалення попереднього уряду Мішеля Барньє.

У четвер Байру мав окремі зустрічі з низкою міністрів та більше двох годин спілкувався з Макроном за робочим обідом.

Нагадаємо, очільники МЗС та Міноборони зберегли посади в новому уряді Франції.

Опитування громадської думки, опубліковане 23 грудня, показало, що Байру має найнижчий рівень популярності серед новопризначених прем'єрів з 1959 року.

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