Новое правительство Франции собирается на первое заседание

Новое правительство Франции во главе с премьер-министром Франсуа Байру, формирование которого закончили незадолго до праздников, собирается на свое первое заседание.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В пятницу 3 января новое французское правительство во главе с Франсуа Байру собирается на свое первое заседание после назначения. Заседание запланировано в Елисейском дворце на 10 часов с участием Эмманюэля Макрона, а перед тем министры встретятся на "послепраздничный" завтрак в здании МВД, что является давней традицией.

Главной темой встречи могут быть основные линии декларации по политике правительства, которую Байру должен представить в парламенте 14 января.

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Напомним, перед новым правительством стоят многочисленные вызовы, в частности согласование бюджета на 2025 год так, чтобы не настроить против себя парламент, где соратники Макрона не имеют большинства. Отсутствие компромисса по бюджету стало одним из ключевых факторов свержения предыдущего правительства Мишеля Барнье.

В четверг Байру имел отдельные встречи с рядом министров и более двух часов общался с Макроном за рабочим обедом.

Напомним, руководители МИД и Минобороны сохранили должности в новом правительстве Франции.

Опрос общественного мнения, опубликованный 23 декабря, показал, что Байру имеет самый низкий уровень популярности среди новоназначенных премьеров с 1959 года.

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