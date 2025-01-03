Українцям у Польщі розсилали фейкові "повістки"

Певна кількість громадян України у Польщі отримали листи-"повістки", в Офісі у справах іноземців запевнили, що це – фальсифікація.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Офіс у справах іноземців у Польщі опублікував скан-копію листа нібито від імені відомства, який у паперовому вигляді отримали деякі громадяни України у Польщі, та запевнив, що це фальсифікація.

У фейковому листі йдеться, що у зв’язку з українським законодавством про військову службу і триваючою мобілізацією в Україні отримувачу слід очікувати на візит представників відомства (у наведеному зразку листа – "17-31 грудня") з подальшим відправленням на пункт мобілізації для служби у ЗСУ. Там також згадують про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації та загрозу екстрадиції.

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У підробці, схоже, було вказане конкретне ім’я громадянина України та адреса його проживання у Польщі – ці дані в опублікованій копії затерли.

Копія фальшивого листа, опублікована Офісом у справах іноземців

Офіс у справах іноземців запевнив, що не має жодного відношення до таких листів та не має інформації, хто влаштував таку підробку. Про скільки випадків таких листів відомо, не уточнюють.

Нагадаємо, у грудні 2024 року посол України у Польщі заявив, що перші добровольці до Українського легіону, який формують у Польщі, вже поїхали в Україну.

На початку листопада повідомляли, що до Українського легіону в Польщі подали понад 500 заявок із 30 країн світу, у тому числі від жінок.