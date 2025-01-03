Украинцам в Польше рассылали фейковые "повестки"

Определенное количество граждан Украины в Польше получили письма-"повестки", в Офисе по делам иностранцев заверили, что это – фальсификация.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Офис по делам иностранцев в Польше опубликовал скан-копию письма якобы от имени ведомства, которое в бумажном виде получили некоторые граждане Украины в Польше, и заверил, что это фальсификация.

В фейковом письме говорится, что в связи с украинским законодательством о военной службе и продолжающейся мобилизацией в Украине получателю следует ожидать визита представителей ведомства (в приведенном образце письма – "17-31 декабря") с последующей отправкой на пункт мобилизации для службы в ВСУ. Там также упоминают об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации и угрозу экстрадиции.

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В подделке, похоже, было указано конкретное имя гражданина Украины и адрес его проживания в Польше – эти данные в опубликованной копии затерли.

Копия фальшивого письма, опубликованная Офисом по делам иностранцев

Офис по делам иностранцев заверил, что не имеет никакого отношения к таким письмам и не имеет информации, кто устроил такую подделку. О скольких случаях таких писем известно, не уточняют.

Напомним, в декабре 2024 года посол Украины в Польше заявил, что первые добровольцы в Украинский легион, который формируют в Польше, уже поехали в Украину.

В начале ноября сообщалось, что в Украинский легион в Польше подали более 500 заявок из 30 стран мира, в том числе от женщин.