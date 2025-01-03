Кандидат у канцлери Німеччини хоче угоди про вільну торгівлю між ЄС і США

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який є кандидатом на посаду канцлера, закликає поновити спроби укласти угоду про вільну торгівлю між ЄС і США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Мерца наводить DW.

Він також закликав до "позитивного порядку денного" щодо торгівлі зі США і повернення президента Дональда Трампа.

"Нам потрібен позитивний порядок денний у відносинах зі США, який принесе користь як американським, так і європейським споживачам", – зазначив лідер ХДС/ХСС.

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Він рекомендував розглянути можливість відновлення спроб укладення угоди про вільну торгівлю між ЄС і США після того, як попередні зусилля, що дістали назву TTIP, було припинено 2017 року, на початку першого терміну Трампа.

"Нова європейсько-американська ініціатива щодо спільної вільної торгівлі може запобігти небезпечній спіралі тарифів", – сказав Мерц.

Водночас він чітко дав зрозуміти, що очікує більш складних умов для європейських економік після інавгурації Трампа 20 січня.

За його словами, є сенс підготуватися до того, що США більше зосереджуватимуться на собі та своїх власних інтересах, наприклад, за допомогою вищих імпортних тарифів, як Трамп неодноразово заявляв під час і після виборчої кампанії.

"Але наша відповідь на це не повинна бути такою: "Тепер ми теж почнемо з наших тарифів", – додав Мерц.

Раніше повідомляли, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може стати серйозним ударом для економіки Німеччини, якщо він розпочне торгівельну війну між США та Європою.

15 жовтня Європейський Союз навіть підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити тарифи на європейський імпорт.

Також він погрожував після повернення до Білого дому одразу запровадити тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Пекін у відповідь заявив, що "ніхто не виграє торгову війну".