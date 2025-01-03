Кандидат в канцлеры Германии хочет соглашения о свободной торговле между ЕС и США

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который является кандидатом на пост канцлера, призывает возобновить попытки заключить соглашение о свободной торговле между ЕС и США.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Мерца приводит DW.

Он также призвал к "позитивной повестке дня" по торговле с США и возвращению президента Дональда Трампа.

"Нам нужна позитивная повестка дня в отношениях с США, которая принесет пользу как американским, так и европейским потребителям", – отметил лидер ХДС/ХСС.

Реклама:

Он рекомендовал рассмотреть возможность возобновления попыток заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и США после того, как предыдущие усилия, получившие название TTIP, были прекращены в 2017 году, в начале первого срока Трампа.

"Новая европейско-американская инициатива по совместной свободной торговле может предотвратить опасную спираль тарифов", – сказал Мерц.

В то же время он четко дал понять, что ожидает более сложных условий для европейских экономик после инаугурации Трампа 20 января.

По его словам, есть смысл подготовиться к тому, что США будут больше сосредотачиваться на себе и своих собственных интересах, например, с помощью более высоких импортных тарифов, как Трамп неоднократно заявлял во время и после избирательной кампании.

"Но наш ответ на это не должен быть таким: "Теперь мы тоже начнем с наших тарифов", – добавил Мерц.

Ранее сообщалось, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может стать серьезным ударом для экономики Германии, если он начнет торговую войну между США и Европой.

15 октября Европейский Союз даже подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на воплощение Трампом угрозы ввести тарифы на европейский импорт.

Также он угрожал после возвращения в Белый дом сразу ввести тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

Пекин в ответ заявил, что "никто не выиграет в торговой войне".