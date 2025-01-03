Президент Латвии призывает к еще большим расходам на оборону

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ожидает, что на оборону будет выделена еще большая доля государственного бюджета, а уровень расходов достигнет 4% от ВВП.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Ринкевичса приводит TV3 Ziņas.

По его словам, геополитическая ситуация и ситуация в регионе потребует увеличения расходов на оборону "нравится нам это или нет".

"Уже сейчас понятно, что даже 3% будет недостаточно для выполнения всех целей и задач НАТО. Мы должны искать около 4%, как это делает Польша. Я понимаю, насколько это трудно для бюджета... но следующие несколько лет будут непростыми. В бюджете 2026 года, возможно, придется говорить о еще большем бюджете", – сказал латвийский президент.

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Также нужно будет продолжить укрепление внутренней безопасности страны, где нынешних изменений и улучшений будет недостаточно, добавил Ринкевичс.

Говоря об общих приоритетах безопасности Латвии в этом году, он отметил необходимость завершить строительство укреплений на границе с РФ и Беларусью и продолжить развитие военной инфраструктуры.

Напомним, в ноябре Еврокомиссия одобрила софинансированиедвух проектов для усиления обороноспособности Латвии, которые предусматривают приобретение бронетранспортеров Patria и системы ПВО IRIS-T.

В свою очередь командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, который покинет эту должность в январе, заявил, что тотальное нападение России на страны Балтии пока полностью исключено.